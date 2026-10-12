Учёные выяснили, как уменьшить рубцы на сердце после инфаркта

Учёные из университета Нагоя в Японии изучили механизм, который может помочь защитить сердце от избыточного рубцевания после инфаркта. Опыты на мышах показали, что подавление активности фермента BCAT1 позволяет уменьшить повреждения сердечной мышцы. Об этом сообщает Togliatti24 со ссылкой на исследование в журнале Journal of Clinical Investigation.

После инфаркта организм восстанавливает повреждённые участки миокарда, замещая их соединительной тканью с коллагеном. Но если рубцов образуется слишком много, сердечная мышца утолщается, а её способность выполнять свою функцию снижается.

Фермент BCAT1 участвует в этом процессе, обеспечивая клетки пролином, который необходим для синтеза коллагена.

В эксперименте мыши с отключённым геном BCAT1 имели меньше рубцов после инфаркта, а работа сердца у них сохранялась лучше. Учёные добились похожего результата с помощью ингибитора ERG240, блокирующего действие фермента. Препарат проявил эффект даже при начале лечения спустя неделю после приступа.

Исследователи также выявили повышенное содержание BCAT1 в тканях сердца людей с сердечной недостаточностью. Наиболее высокий уровень отмечался в участках с выраженным фиброзом.

По мнению авторов работы, блокировка BCAT1 может стать перспективным направлением для разработки методов профилактики сердечной недостаточности после инфаркта. Пока результаты получены на доклиническом этапе и не подтверждают эффективность такого лечения у людей, сообщает "Самара Онлайн 24".