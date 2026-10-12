Chip предупредил об опасности хранения фото банковских карт в смартфоне

Фотографии банковских карт, документов и других конфиденциальных данных могут создать угрозу безопасности владельца смартфона. Об этом сообщило немецкое издание Chip со ссылкой на Центр защиты потребителей земли Шлезвиг-Гольштейн.

По данным специалистов, многие пользователи делают снимки важных сведений, чтобы быстро получить к ним доступ, но впоследствии не удаляют их. Помимо изображений банковских карт и удостоверений личности, в галерее не рекомендуется хранить банковские реквизиты, счета и фотографии счётчиков газа или электроэнергии с видимыми номерами.

Если злоумышленники получат доступ к устройству или связанному с ним облачному аккаунту, такие изображения могут раскрыть личную информацию.

Для поиска снимков журналисты Chip предлагают использовать встроенный поиск по содержимому фотографий. Например, можно ввести слова «паспорт» или «банковская карта». Эта функция доступна на современных смартфонах, поддерживающих контекстный поиск.

Удаляя конфиденциальные изображения, важно не забывать о папке «Недавно удалённые» или «Корзина». В ней файлы могут сохраняться до 30 дней, поэтому для окончательного удаления их следует стереть и оттуда.

В начале октября издание Top 10 Nederland также опубликовало рекомендации по выбору смартфона. Среди важных критериев оно назвало основные технические характеристики, удобство устройства в руке и срок получения обновлений, сообщает "Самара Онлайн 24".