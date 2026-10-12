Экономика

Эксперт предложил привязать долю риска к возрасту инвестора

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Р...

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Принципиального различия в инвестиционном подходе из-за размера капитала нет. Об этом в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Казань» заявил инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Рустем Миннигалиев.

По словам Миннигалиева, вложения по своей сути служат долгосрочным способом приумножения капитала или получения пассивного дохода. Поэтому при выборе стратегии важнее учитывать цели и риск-профиль, а не текущую сумму.

Консультант привел популярную статистическую модель: примерно 60% портфеля обычно держат в консервативных инструментах, а остальное направляют в акции, чтобы повысить доходность. Еще одно классическое правило — доля консервативных активов в процентах может соответствовать возрасту инвестора. Остальную часть тогда можно вкладывать в более агрессивные инструменты.

Миннигалиев подчеркнул, что осознание риска и долгосрочное управление им — ключевой этап, который нужно прорабатывать прежде всего. Подбор конкретных эмитентов внутри категорий — вторичная задача, ее лучше решать в финале и желательно с участием специалиста.

«Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Хочешь сделать отлично — сделай вместе с экспертами и используй максимум возможностей для получения от них актуальной аналитики и современных пониманий рыночных механизмов», — добавил он.

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