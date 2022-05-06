В Казани на неопределенный срок заморожены проекты по строительству спортивных объектов к Чемпионату мира по водным видам спорта. К этому событию собирались построить Международный центр развития водных видов спорта, Центр пляжных видов спорта и многофункциональную арену. О решении о заморозке проектов сообщил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

"Сложно говорить, что будет дальше. Это связано с тем, что пока непонятно, останется ли у нас мероприятие в календаре, сейчас неопределенная ситуация, чтобы реализовывать такие проекты. Мы этот проект не бросаем, но заморозили до благоприятных времен", — сообщил министр (цитата по ТАСС).

Казань должна принять Чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году.

"Все, что мы заявляли, заморожено", — добавил Леонов.

Ранее для реализации указанных проектов озвучивалась сумма более 19,6 млрд рублей.