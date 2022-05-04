В Зеленодольском районе Республики Татарстан образовался карстовый провал, глубина которого сопоставима с размерами трехэтажного здания, сообщает ТНВ.

Сообщается, что провал образовался в майские праздники и теперь вместо участка с озимой пшеницей красуется яма глубиной с приличную трехэтажку.

Раскол в земле образовался недалеко от поселка Нижние Вязовые. По словам экспертов, скоро провал заполнится подземными водами и новое озеро станет частью цепочки карстовых озер "Собакинские ямы" и новой достопримечательностью республики.