Синоптики республиканского Гидрометцентра предупредили о существенном ухудшении погоды в регионе. Сегодня, 4 мая, ожидаются грозы, град и сильный ветер, порывы которого достигнут 18-23 метров в секунду.

В Казани, считают синоптики, при грозе ветер достигнет 15-20 метров в секунду.

Завтра, 5 мая, в РТ будет облачно, стоит ожидать дождя с мокрым снегом. Ветер днем может достигать 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов тепла, днем - от 5 до 10 градусов со знаком плюс.

В пятницу, 6 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью местами также ожидаются дождь и мокрый снег. Днем существенных осадков не прогнозируется. Сила ветра составит около 15 метров в секунду при порывах, ночью будет до 3 градусов мороза. Днем от 7 до 12 градусов тепла.