Заревновал до смерти: Мужчина убил жену из-за того, что она пришла домой без нижнего белья

Суд в Ульяновске вынес приговор мужчине, который убил свою гражданскую жену из-за ревности. Об этом сообщает 73онлайн.

Мужчину приговорили к девяти годам строго режима за причинение вреда здоровью, повлекшего за собой смерть.

На процессе мужчина сознался, однако не помнил количество нанесенных ударов. По словам мужчины, он несколько дней, приходя с работы, заставал ее в нетрезвом виде. А в один день ее дома не оказалось, пришла она только утром и отказалась говорить, где была.

Ульяновец заметил, что женщина была без трусов, тогда он в ярости принялся ее избивать. Мужчина очнулся тогда, когда женщина стала хрипеть, он пытался реанимировать сожительницу, но травмы были не совместимые с жизнью. Девушка умерла от полученных травм.

«Был зол на потерпевшую и испытывал к ней чувство ревности, поскольку очень любил ее», - сказал он в суде.