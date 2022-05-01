Мужчина убил друзей за предложение одного из них заняться сексом

Жителя Свердловской области задержали за двойное убийство. Будучи пьяным, мужчина расправился со своими соседями, сообщает «КП».

Двое мужчин пришли в гости к 53-летнему подозреваемому. Друзья распивали алкоголь. Один из гостей попросил хозяина вступить с ним в половой контакт. Мужчине это не понравилось: он взял биту и избил обоих товарищей. Позже он вытащил их из дома и оставил во дворе, накрыв одеялом.

Проснувшись утром, подозреваемый понял, что гости скончались. Он сообщил об этом сторожу СНТ, в котором живет.

Житель Свердловской области во всем сознался. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.