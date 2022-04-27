В Татарстане существенно выросли цены на отдых в санаториях, рост составил 15-25%, сообщил президент Ассоциации санаториев РТ Евгений Терентьев.

Он отметил, что в республике действуют 40 санаториев. Старт сезона отдыха в них уже состоялся благодаря второму этапу федерального туристического кешбэка. В ряде татарстанских санаториев уже закрыты до 40% броней на летнее время.

"На сегодняшний день цены увеличились на 15-25% относительно летнего сезона прошлого года. Я думаю, в зависимости от ситуации, которая сложится дальше, цены могут варьироваться. Если загрузка будет недостаточной, то цены упадут, или наоборот, если будет очень высокой, то будут повышаться", — сказал Терентьев.

Он посоветовал желающим отдохнуть не ждать неизвестно чего, а бронировать отдых заранее, чтобы потом не огорчаться из-за выросшей стоимости путевок.

На майские праздники, по словам Терентьева, средняя цена отдыха в санаториях республики составила 2 940 рублей, это более чем доступный показатель в масштабах страны.