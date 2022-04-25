В Нижегородской области 64-летний мужчина жестоко расправился со своей семьей и свел счеты с жизнью. По данным регионального Следкома, мужчина расстрелял семью из револьвера.

Все случилось в деревне Ягодное Чкаловского района. Мужчина и 72-летняя жена поссорились. Муж взялся за револьвер и застрелил жену, ее 50-летнего сына. Женщина скончалась на месте, пасынку пуля угодила в брюшную полость, его удалось спасти, в тяжелом состоянии мужчина доставлен в больницу. Сам стрелок покончил с собой.

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Огнестрельное оружие при досмотре нашли, оказалось, что револьвер мужчина хранил незаконно.