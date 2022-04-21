В Минобрнауки Республики Татарстан рассказали, как будет осуществляться учебная деятельность в майские праздники.

"Татарстанские школьники, студенты колледжей и вузов не учатся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая при пятидневной учебной неделе и 1,2 мая и с 8 по 10 мая включительно – при шестидневной. Детские сады также будут работать по этому графику", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее в Казанском Кремле отметили, что в Татарстане не планируется добавлять дни отдыха в мае, и отдыхать татарстанцы будут так: с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. Рабочими днями будут дни в период с 4 по 6 мая.