Жители Казани снова пожаловали на полеты вертолетов над ночным городом. В социальных сетях появились жалобы на громкий шум, который мешает людям спать.

"Сегодня около часа ночи над Московским районом (над улицей Васильченко в сторону Тэцевской) часа два летал вертолет, спать было невозможно. Летал с сильным шумом и с интервалом примерно в 10 минут туда-сюда", - сообщают очевидцы.

Казанцы вспомнили, что неделю назад вертолеты ночью летали над Советским районом, над Приволжским районом. Некоторые предположили, что вертолетный завод проводит какие-то испытания, но всем известно, что испытания над жилыми домами категорически запрещены, а потому жители напуганы и озадачены.