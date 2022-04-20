Накануне вечером в Москве в одном из хостелов женщину облили кислотой. 56-летняя женщина получила порцию едкой жидкости в лицо, когда открыла окно, злоумышленник был на улице. С тяжелыми химическими ожогами лица и рук женщина доставлена в больницу, сообщает РЕН ТВ.

Позднее выяснилось, что искалечил тещу собственный зять. Мужчина сейчас находится в состоянии бракоразводного процесса с ее дочерью. Мужчина пришел к хостелу, чтобы отомстить жене, которая вот-вот станет бывшей, и он явно не ожидал, что на стук в окно к нему подойдет не супруга, а теща.

Возбуждено уголовное дело.