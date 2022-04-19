В социальных сетях появились множественные жалобы жителей Татарстана на массовый мор рыбы. В частности, одна из жалоб описывает находку рыбаков из Лениногорска: мужчины заметили на озере множество мертвой рыбы, которая уже разлагается и "страшно воняет". Они обратились в администрацию, сообщили о проблеме.

После этого, по словам автора сообщения, ничего ровным счетом не изменилось: рыба там же, воняет еще сильнее.

"Тухляком воняет очень сильно, не представляю как живут владельцы домов, которые располагаются в непосредственной близости к озеру", — пишут татарстанцы.

Если не убрать мертвую рыбу, начнет гибнуть и остальная, считают рыбаки. Они требуют, чтобы Госкомитет РТ по биоресурсам как можно скорее разобрался в этой ситуации, установил причины гибели рыбы и принял меры.