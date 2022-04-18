Руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика вступает в новый период - в период структурных изменений, связанных с санкциями.

"Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут всё больше сказываться на экономике", — цитирует главу Центробанка ТАСС.

Набиуллина уточнила, что завершился период, когда экономика могла выживать на запасах, уже во II — начале III квартала экономика войдёт в "период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса".