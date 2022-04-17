За расстрел супруги и ее брата мужчину приговорили к 19 годам колонии

В Нижнем Новгороде вынесли приговор по делу об убийстве женщины и ее брата. Обвиняемый – 64-летний местный житель, который расправился со своей 54-летней супругой и ее 49-летним родственником, передает «Время Н».

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Муж с женой поссорились – супруга хотела развода. Брат женщины в этот момент находился с ними дома. В ходе ссоры злоумышленник взялся за ружье и застрелил обоих родственников. При этом оружие у него было зарегистрировано легально.

После содеянного мужчина скрылся. Далеко уехать не получилось – он попал в ДТП. Злоумышленник бросил машину с ружьем внутри, что было на руку следствию при установлении его личности. Тела покойных обнаружили именно так.

Свою вину житель Нижнего Новгорода признал. В наказание за убийства его отправят в колонию строгого режима на 19 лет.