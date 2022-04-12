В Казани в Детскую республиканскую клиническую больницу доставили двоих детей с сильными ожогами, одному ребенку два года, второму - 8 лет. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Двухлетний мальчик пролил на себя горячий бульон, когда решил залезть на духовой шкаф. Он получил 31% ожогов тела.

Восьмилетний пациент опрокинул на себя резервуар с кипятком, когда ему дома делали ингаляцию.

Медики стараются спасти их жизни и минимизировать возможные последствия для здоровья. Родителей же они призывают более внимательно следить за детьми, чтобы избежать подобных опасных ситуаций.