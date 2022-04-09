Дилара подтвердила, что рассталась в рэпером Моргенштерном. После откровения ее супруга, который посвятил этому событию целую песню, девушка решила не оставаться в стороне и прокомментировала события так, как видит их она. А заодно и рассказала, почему пара разводится.

Дилара написала в социальных сетях, что проблемы в семье с Алишером начались сразу же после свадьбы. Скандалов стало все больше, радости - все меньше.

На сексе отношения построить невозможно, говорит Дилара. Тем не менее плохо о муже она не отзывается.

"Хочу сказать тебе спасибо, Алишер, за сказку, которую ты мне устроил", — обратилась к уже бывшему супругу девушка.

При этом Дилара заявила, что брак с Моргеном стал худшим периодом ее жизни. Романтику съела рутина. Все, что супруги делали – это ели, спали и играли в компьютер, поделилась Дилара.

"Поначалу это были прикольно и даже мило, но потом повлекло за собой апатию, раздражительность, а вылезти из этого мы не смогли", — заключила девушка.

Моргенштерн и Дилара поженились 31 августа прошлого года. Брак не продержался и года.