Если человек внезапно стал грубым, ведет себя порой агрессивно к социуму, то есть большая вероятность, что у него начинается деменция. И возраст значения не имеет.

Лобно-височная деменция (ЛВД) - частая причина деменции, представляет собой группу заболеваний, возникающих при утрате нервных клеток в лобных и височных долях головного мозга. Это приводит к уменьшению лепестков. ЛВД может влиять на поведение, личность, речь и движения. Состояние также может поражать молодых людей и людей старшего возраста, предупреждает John Hopkins Medicine.

Необычное и антиобщественное поведение у ранее вполне дружелюбного человека - вот признак, который, по мнению медиков, должен насторожить. Также может быть нарушение речи.

"Ранние симптомы включают прогрессирующее огрубение личности, социального поведения, саморегуляции (эмоций, влечений и поведения) и речи. Часто наблюдаются серьезные изменения в социальном поведении и языке, в том числе безразличие к заботе о себе и нуждах других, потеря речи и понимания, потеря эмпатии, отвлекаемость, импульсивность, расторможенность, стереотипное поведение и жесткие рутины, а также принуждение", - говорится в новом исследовании.

Наиболее часто такое появляется в среднем возрасте. Обычно между 45 и 65 годами, а пик приходится уже на 70+.