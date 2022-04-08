Нередко владельцы собак позволяют любимцам облизывать им руки, лицо. Ученые Королевского ветколледжа в Британии и Лиссабонского университета заявили, что такие собачьи "поцелуи" могут быть смертельно опасными.

В течение 4 месяцев исследователи собирали образцы стула у совершенно здоровых 114 людей и 85 домашних здоровых собак. Обнаружилось, что 14 питомцев и 15 человек из общего числа были носителями опасных бактерий, которые невероятно устойчивы к антибиотикам. О своих выводах ученые рассказали на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям в Лиссабоне, пишет издание The Telegraph.

Наиболее опасны "собачьи поцелуи" для пожилых, беременных, людей с хроническими болезнями, слабым иммунитетом.

"Резистентность к антибиотикам может вызвать такие серьезные заболевания, как пневмония, сепсис, инфекции мочевыводящих путей", — заявила доктор Джулиана Менезес, ведущий автор исследования из Лиссабонского университета.

Доктор посоветовала хозяева запретить животным лизать им лицо, а сам хозяин должен мыть руки даже после того, как погладил любимца.