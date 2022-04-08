Аномально интенсивное и быстрое потепление, которое обрушилось на Татарстан, может заметно ускорить паводковые процессы. Об этом заявил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

По словам специалиста, сейчас в Татарстане должно быть в норме около 3 градусов тепла, а на деле - гораздо выше. Высокие температуры принес теплый циклон с Балтийского моря.

Учитывая, что в начале апреля на РТ выпала почти что месячная норма осадков, сейчас весенние процессы резко ускорились, и половодье может быть весьма бурным и разрушительным.