Известный рэпер Алишер Моргенштерн через социальные сети решил обратиться к полицейским Набережных Челнов, которые настояли на том, чтобы в отношении музыканты было возбуждено дело о пропаганде наркотиков. И даже экспертизу с привлечением биологов провели, и доказали, что одна из татуировок Моргенштерна похожа на листья конопли. Накануне суд в Набережных Челнах назначил первое заседание по делу на 5 мая.

Музыкант выложил ролик, в котором показал статистику челнинских преступлений - грабежей, убийств, разбойных нападений, краж.

"Уважаемая полиция Набережных Челнов, вот это проблемы, которые реально стоит решить. Они есть, а клипа нет", — отметил господин Моргенштерн.