В Набережночелнинский городской суд опять поступило административное дело против знаменитого рэпера Алишера Моргенштерна. Он обвиняется в пропаганде наркотиков.

"Дело поступило, но пока не назначено к рассмотрению. Судья знакомится с материалами", - сообщили в суде агентству "Интерфакс".

Интересы Моргенштерна представляет знаменитый адвокат Сергей Жорин. Он уточнил, что речь о том же деле, которое ранее суд вернул полицейским на доработку. По его словам, неточности и несостыковки в деле так и остались неустраненными.

Ранее сообщалось, что дело на Моргенштерна возбуждено по ч.1.1 ст.6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств). Полицейские в Набережных Челнах возбудили это дело, исследовав татуировки на теле рэпера. Они обратились к экспертам-ботаникам, которые пришли к выводу, что ряд татуировок на теле певца действительно имеет сходство с листьями конопли.

Моргенштерн уехал из РФ в конце 2021 года после высказывания главы СКР Александра Бастрыкина о том, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".