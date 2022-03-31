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Фото: zanmsk.ru

На пенсионерку напали в подъезде из-за пяти килограммов сахара

31.03.2022, 20:00 28 prokazan.ru
Сотрудники полиции в Тульской области поймали женщину, которую подозревают в нападении на старушку в подъезде жилого дома. В полицию обратилась 73-летняя бабушка, которая сообщила, что несла домой 5 килограммов сахара, которые купила, но до квартиры не дошла - на нее напала другая женщина и отобрала ценный продукт.
 
Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Ею оказалась нигде не работающая и ранее неоднократно судимая 44-летняя местная жительница, проживающая на одной улице с потерпевшей.
 
Задержанная в содеянном вину признала, возбуждено уголовное дело о грабеже. Ее поймали до того, как она успела сбыть сахар, а потому пенсионерке к ее большой радости пакет со стратегическим продуктом в отделе полиции сразу же вернули.
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