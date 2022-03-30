В России появится система блокировки спам-звонков и SMS

Система блокировки спам-звонков и SMS может заработать в России к 1 июня. Предполагается, что абонент сможет оставить жалобу на рекламу, поступившую без его согласия, на сайте ФАС или своего оператора. В течение 72 часов номер будет заблокирован в общей системе.

Пожаловаться на спам могут абоненты четырех российских операторов, в том числе и абоненты МегаФона. Раньше пользователям приходилось самостоятельно блокировать номер, с которого поступал спам. Теперь эта система станет гораздо более эффективной. Номера будут вноситься в реестр только после определенного количества обращений от разных клиентов и из разных регионов.

Объединение усилий операторов и ФАС позволит рынку сделать ещё один шаг для борьбы со спамом.

В прошлом году МегаФон запустил бесплатный сервис для защиты абонентов от голосового спама. Он работает на основе аналитических алгоритмов и позволяет автоматически перенаправлять нежелательные вызовы в специальный голосовой ящик. Абонент получает SMS о поступившем вызове и может прослушать голосовое сообщение, которое оставил звонивший. Сервис доступен абонентам во всех регионах России.

МегаФон обрабатывает около 50 млн нежелательных вызовов в месяц. Сегодня в спам-фильтр попадает в 6 раз больше звонков, чем в начале 2021 года. Внедрение сервиса позволило снизить количество жалоб на спам в 1,5 раза.