В Набережных Челнах задержали 45-летнего мужчину, штамповщика одного из заводов республики. Его подозревают в связях с украинской экстремистской организацией, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Республике Татарстан.

У правоохранителей есть информация, что челнинец собирался поехать на Украину. Там он намеревался влиться в ряды неонацистской боевой группировки, запрещенной в РФ, чтобы воевать против Луганской и Донецкой народных республик.

Мужчина готовился, искал в интернете информацию о том, как вести боевые действия, учился обращаться с оружием.

В качестве меры пресечения для татарстанца выбрано заключение под стражу.