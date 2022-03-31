Накануне поздно вечером в Казани мужчина обокрал супермаркет на улице Декабристов на несколько кусков сыра. Продавцы утверждают, что всеми силами пытались остановить вора, но не получилось. Мужчина схватил с полки несколько кусов сыра и мимо кассы вышел из торгового зала, а потом скрылся во дворах.

Как сообщает "Татарстан-24", камеры видеонаблюдения и оставленные казанцем отпечатки пальцев помогли установить его личность. Полиция занимается делом, а продавцы подсчитывают ущерб - предварительно, он составил около 1 тысячи рублей.