Руководитель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии из-за нашумевшей на всю страну драки прокурора, судьи и полковника полиции. В момент драки, считают в СК, росгвардейцы бездействовали, и уже в этом - виновны.

Об этом сегодня, 30 марта, сообщает "Лента ру" со ссылкой на СКР.

Драка произошла в одном из ресторанов Москвы. Полковник полиции грубо повел себя с официантами, и тогда на защиту их встали ужинавшие в этот момент в заведении судья, сотрудница Генпрокуратуры и ее муж. В итоге прокурор Мария Семененко пострадала.

Сотрудники Росгвардии, которые должны были осуществлять ее защиту от имени государства, в момент стычки бездействовали.

Бастрыкин дал поручение руководителю СКР по Москве возбудить дело и взял случай под личный контроль.