В Чистопольском районе Татарстана накануне произошло смертельное ДТП, унесшее жизни шестерых человек. Автомобиль LADA Largus столкнулся с "КамАЗом". В результате аварии погибли шесть человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Предварительно установлено, что водитель "Лады" не справился с управлением и оказался на полосе, предназначенной для встречного движения.

Как уточнили в ГУ МЧС России по РТ, оба автомобиля загорелись. На место аварии прибыли пожарные. В тушении возгорания было задействовано 33 человека и 12 единиц техники. По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело.