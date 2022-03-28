В Красноярске 20-летняя девушка устроила стрельбу из ружья в детском садике. Об этом сообщает ТАСС. Известно, что сотрудники МВД стрелявшую задержали.

По данным полицейских, девушка произвела один выстрел в стену, дальше стрелять ей не дали: один из работников дошкольного детского учреждения обезвредил даму-стрелка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По одной из версий, мотивом стрельбы стала месть: девушку не приняли работать в детский садик, а потому она решила отомстить. В результате происшествия никто не пострадал.