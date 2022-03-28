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Фото: babr24.net

20-летняя девушка устроила стрельбу из ружья в детском садике

28.03.2022, 14:41 800 prokazan.ru
В Красноярске 20-летняя девушка устроила стрельбу из ружья в детском садике. Об этом сообщает ТАСС. Известно, что сотрудники МВД стрелявшую задержали.
 
По данным полицейских, девушка произвела один выстрел в стену, дальше стрелять ей не дали: один из работников дошкольного детского учреждения обезвредил даму-стрелка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
По одной из версий, мотивом стрельбы стала месть: девушку не приняли работать в детский садик, а потому она решила отомстить. В результате происшествия никто не пострадал.
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О прекращении Россией огня на Украине и эвакуации сразу в 20 школах Казани: Главное на утро 22 марта
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Караулил у дома: полиция поймала педофила, который несколько раз насиловал 9-летнюю школьницу
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Как Китай решил поддержать Россию, неужели Зеленский готов начать третью мировую:Главное на 21 марта
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Куда уехала из страны Чулпан Хаматова, неужели Зеленский готов к третьей мировой:Главное на 21 марта
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Нервный и пьяный мужчина убил пожилого автомобилиста за слишком медленную езду
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Ревнивый мужчина плеснул серной кислотой в двух взрослых и в случайно идущего мимо ребенка
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Актрису и благотворительницу Чулпан Хаматову облили грязью после отъезда из России
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Россия отказалась прекращать огонь на Украине на время переговоров с Киевом
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Родственники в шоке: полиция и медики забыли отправить тело женщины на вскрытие
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Следком нашел женщину, которая выбросила в мусорку полуторамесячного младенца
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В России могут заблокировать Youtube
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью