10-месячного младенца госпитализировали с отравлением наркотическим веществом

Вчера вечером, 26 марта, 10-месячного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением наркотическими веществами в Ленинградской области. Об этом сообщает "Известия".

По предварительным данным, младенец отравился психотропными веществами, каннабиноидами.

Семья полная, на учете не стоит. Сейчас ведется выяснение произошедшего правоохранительными органами.

Раннее, в феврале похожий случай произошел в Подмосковье. Девятимесячный ребенок отравился гашишем, который принес домой отец малыша.