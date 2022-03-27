10-месячного младенца госпитализировали с отравлением наркотическим веществом

Вчера вечером, 26 марта, 10-месячного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением наркотическими веществами в Ленинградской области. Об этом сообщает "Известия".
По предварительным данным, младенец отравился психотропными веществами, каннабиноидами.
Семья полная, на учете не стоит. Сейчас ведется выяснение произошедшего правоохранительными органами.
Раннее, в феврале похожий случай произошел в Подмосковье. Девятимесячный ребенок отравился гашишем, который принес домой отец малыша.