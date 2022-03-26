У жительницы станицы Челбасской в Краснодарском крае украли 300 килограммов сахара, которые она унаследовала вместе с домом. Информацию о странной краже подтвердили в УМВД по региону.

Россиянка заглянула в пристройку унаследованного дома и увидела, что в помещении нет мешков с сахаром и бензопилы, которые там лежали с момента, когда она вступила в наследство. Женщина обратилась с заявлением в полицию, подозреваемые уже установлены. Оказалось, что они все время жили по соседству - двое мужчин знали о сахарном запасе в этом доме.

После задержания они рассказали, что ходили за добычей два раза, за один раз унести все не получилось.

Потерпевшей вернули только бензопилу, так как сахар злоумышленники на фоне ажиотажного спроса успели продать. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы по части 3 статьи 158 ("Кража") УК РФ.