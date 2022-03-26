В Министерстве обороны РФ впервые с 4 марта назвали данные о погибших и раненых российских военных на Украине. В ходе военной спецоперации погиб 1351 россиянин, ранены 3825 человек. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", - сказал он.