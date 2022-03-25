В Зеленодольске сегодня, 25 марта, простились со старшим лейтенантом Гафуром Шакиржановым. Он был командиром танкового батальона и погиб, участвуя в спецоперации РФ на Украине 13 марта. Гафуру было 26 лет.

Старшего лейтенанта похоронили на местном татарском кладбище под троекратный залп ружей и гимн России.

А накануне прощание прошло в Алькеевском районе, где похоронили командира взвода Ивана Дулатова. Уроженец села Чувашское Бурнаево служил по контракту. С ним прощались на территории школы, где он учился.