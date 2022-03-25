Житель Казани сразу выплатил большой долг по алиментам своему ребенку, когда приставы приняли решение арестовать его люксовую иномарку Jaguar XF.

До этого решения о долге казанец прекрасно знал, но гасить его не торопился, набежало около 90 тысяч рублей.

На требования приставов, сообщили в УФССП РТ, мужчина не реагировал, пока не встал насущный вопрос: либо он платит алименты, либо лишается предмета своей гордости - Jaguar XF.

"В ходе очередного рейда люксовый седан был обнаружен. Должник понял, что действительно может лишиться роскоши на колесах, и прямо на месте погасил долг в размере более 90 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе УФССП по РТ.