Водителя-дальнобойщика, выходца из бывшей союзной республики, задержали полицейские, когда тот мирно спал в своей фуре. Все дело в том, что до того, как лечь спать, выпивший дальнобойщик изнасиловал 57-летнюю женщину-администратора в банном комплексе.

28-летний водитель около 2 часов ночи завалился в баню, которая расположена у кафе на трассе Тюмень-Омск. Там он изнасиловал женщину и ушел спать в свою фуру.

"Следствие намерено избрать задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу", — прокомментировали в СУ СК России по Омской области.