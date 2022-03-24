Комитет по этике Российского Футбольного Союза сегодня, 24 марта, принял решение оштрафовать главного тренера казанского "Рубина" за оскорбления в адрес судьи Виталия Мешкова после матча с "Ростовом".

Слуцкий должен будет выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей. Также его условно дисквалифицировали до конца сезона, сообщается на сайте РФС.

Напомним, что после матча с "Ростовом", который казанские футболисты закончили вдесятером, Леонид Слуцкий раскритиковал рефери.

"Я понимаю, что у нас сейчас ЭСК нет и нет руководителя судейского комитета, но это просто безобразие, что творит Мешков. Как можно его назначать? Всем прекрасно известно, что в том году он руки не подал. Сегодня он просто выходит и убивает команду. Он или профнепригоден и его надо дисквалифицировать, или он так предвзят, что то же самое", – говорил тренер "Рубина". По словам Слуцкого, Мешков не судья, а пародия на арбитра.