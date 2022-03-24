Жители девятиэтажного дома на улице Восстания в Екатеринбурге боятся своего 20-летнего соседа, который устроил филиал ада из самого обычного подъезда. Из квартиры парня постоянно доносится громкая музыка и крики, но это не так страшно, к этому люди привыкли, сообщает Е1.

Страшно, когда в темном подъезде собираются сомнительные личности - товарищи соседа, тут лежат наркотические закладки, использованные шприцы, пустые бутылки. Регулярно парнишка выламывает кому-нибудь двери и электрощитки.

"В последний раз этот малолетний облил бомжа хлоркой и, судя по всему, выжег ему глаза. Здесь настоящий треш. Страшно представить, что будет дальше", - говорят местные жители.

Жители подъезда собрались в инициативную группу и прошли по всем инстанциям города. Но это ни к чему не привело.

"На вопрос участковому, почему нет ни одного экипажа, который бы выезжал хотя бы на ночные вызовы, ответ: "У нас один экипаж на весь район!"", - сообщает издание, ссылаясь на жителей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане двое пьяных мигрантов напали в подъезде на участкового с черенком от лопаты.