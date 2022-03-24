Санкции ударили по красоте россиянок: Сильно ли подорожал маникюр есть ли выбор у казанских модниц

Сегодня, 24 марта, негласно празднуется профессиональный праздник мастера по маникюру. Эти феи красоты радуют женщин уже довольно давно. Ведь сделанный маникюр для представительниц прекрасного пола не только ритуал по уходу, но и гарант хорошего настроения на некоторое время, от которого сложно отказаться.

Однако, в связи с последними событиями встал вопрос, смогут ли женщины России, в том числе и Казани, получать так полюбившуюся им процедуру за те же деньги и того же качества? Ведь как мы уже знаем, импортные ботокс и филлеры уже исчезли из косметологических салонов, а колористам тяжело найти необходимого цвета краску для волос, вот и маникюрные салоны санкции не обошли стороной.

"Это снизит спрос в дальнейшем"

Первое, на что в скором времени обратят внимание девушки, это то, что поход на маникюр и педикюр начнет ударять по кошельку. Прайс услуг где-то уже поднимается, а где-то скоро только начнет. Ведь стоимость маникюра полностью зависит от цен на расходники и материалы, в том числе и от логистики. Поскольку большинство салонов красоты и тех, кто работает на себя, закупаются у импортных поставщиков, это коснется каждого, кто занимается маникюром.

Фото: pinterest.ru

По словам мастера по маникюру Елены, есть некоторые проблемы с поставками импортных производителей, так же на них было повышение цен на 20-30%. Поэтому повышение цен на услуги неизбежны, и будет это в соответствии с увеличением стоимости на материалы и остальные необходимые товары, а в свою очередь, как следствие, начнет падать спрос на маникюр и педикюр.

"Некоторые производители ограничили поставки, например производство маникюрных инструментов Staleks, которое находится в Харькове, что очевидно. Но альтернатива всегда есть. Большая проблема заключается в том, что цены поднимаются, и это происходит не только beauty индустрии, а заработная плата населения остается на прежнем уровне, что соответственно снизит спрос в дальнейшем", - отметила она.

Да, действительно гель-лаки, лечебные покрытия, инструменты и УФ-лампы – почти все это привозится из-за рубежа, а из-за логистических проблем, курса доллара и санкций могут вообще прекратить поставляться в Россию. Как рассказала нам специалист, с этим не будет проблем, так как в нашей стране уже есть довольно хорошие аналоги. Некоторые салоны красоты уже давно используют отечественную продукцию на ряду с известными зарубежными производителями.

"Альтернатива зарубежным производителям была и будет всегда. E.Mi, Vogue nails, их производство в России. Производители фирмы, как RockNail, например, цены не поднимали", - подметила мастер по маникюру Елена.

"Цены повысились из-за увеличения стоимости материала. У меня разные фирмы, Luxio например, я никогда не пользовалась. Есть гели жесткие, Cosmoprofi, Kleo, Uno и многие другие. Люди, как ходили, так и ходят", - прокомментировала нам мастер по маникюру Людмила Глухарева.

По некоторым данным лаки и гель-лаки начнут производить в том числе и в Казани.

Кризис такой же как в пандемию?

Многие считают, что салоны красоты в новой реальности могут закрыться. Да, индустрия красоты начнет меняться и перестраиваться, но ожидать, что маникюр совсем исчезнет не стоит. Например, в пандемию на эту часть бизнеса кризис минувший отразился сильно, но многие быстро из сложной ситуации вышли. В тот период было запрещено на определенное время работать салонам красоты, кроме парикмахерских, и мастера быстро среагировали и начали вести свою деятельность на дому.

"Во времена пандемии был немного иной опыт, некоторое время было ограничение на работу салонов красоты, кроме парикмахерских услуг. По этому в то время спасали только личные финансовые накопления. Было конечно повышение цен на расходные материалы и их дефицит, но в дальнейшем это стабилизировалось. Опыт в период пандемии, думаю, поможет относиться ко всему без паники и стараться принимать взвешенные решения для укрепления деятельности", - поделилась Елена.

Сейчас же обстоят дела иначе, все упирается в дороговизну материалов и проблему с доставкой. Но как выяснилось аналогов больше, чем мы ожидали. Мастерам придется перестраиваться и искать то, что не будет хуже и дороже нынешней продукции.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Другой момент, что многие девушки привыкли находить мастеров в Инстаграме, который давал большой охват и помогал находить своего клиента. Но и на этот счет тоже есть альтернатива, в любом случае сарафанного радио никто не отменял.

"Инстаграм - сравнительно молодая социальная сеть, все же как-то раньше работали до нее. Так что не думаю, что это огромная проблема, хотя неприятная. Я из-за этого пока не вижу каких-то изменений. Те, кто перестал пользоваться социальной сетью, они связываются по телефону", - подметила мастер.

Вместо QR-кода теперь буква Z?

Каждый год тренды на маникюр меняются. В один год модно стразы и яркие кислотные цвета, в другой нежный классический маникюр. Но кто же создает тренды? Конечно же окружающие нас события и перемены. В пандемию и эпоху QR-кодов, именно они стали частыми дизайнами на ноготочках. Сегодня главным украшением на многих автомобилях города Казани стала буква Z. Вот и девушки некоторые решили выделиться, но таких пока немного.

"Дизайн в виде букв V и Z клиенты не просили. Моя база клиентов более консервативная, возможно у других мастеров это является спросом, но пока на просторах социальных сетей данного тренда не наблюдаю", - рассказала нам Елена.

Фото: Светлана Заикина для nsk.kp.ru

В кризис всегда происходит перераспределение ресурсов. Мастера маникюра никогда не останутся без клиентов. Из-за повышении цены старые клиенты могут уйти, но на их место так же быстро придут новые вне зависимости от цены. Хорошая новость еще в том, что все комплектующие для качественного маникюра можно найти и в России. Делать прогнозы еще рано, но одно ясно точно, девочки не останутся без ухоженных ногтей.