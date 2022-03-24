В ближайший месяц Россия может столкнуться с началом новой волны всплеска коронавирусной инфекции, считают иммунологи. И ее причиной станет "штамм-невидимка" - "стелс-омикрон". В Европе, которая уже столкнулась в ним, вирус побил рекорды по летальности.

Пока в России зафиксировано четыре официальных случая "стелс–омикрона", говорят в Роспотребнадзоре. Что этот штамм принесет очередную вспышку заболеваемости, иммунологи не отрицают. И даже называют возможные сроки.

"В течение ближайшего месяца – до 20 апреля – есть умеренная вероятность того, что мы увидим очередную вспышку инфекции. Она наверняка не будет такой, как вспышка первого "омикрона", но все равно должна быть заметна", – говорит кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Специалисты советуют продолжать носить маски, соблюдать дистанцию, вакцинироваться и ревакцинироваться.