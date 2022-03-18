Медики скорой помощи в Екатеринбурге рассказали о вызове, после которого им самим стало плохо. Они приехали на вызов к смертельно больной женщине, которую из больницы отпустили домой. Однако ни лекарств, ни обезболивающих, ни средств ухода женщина не получала, и страшно мучилась.

Медики сообщили, что вызов был о том, что женщина задыхается. Встретил их мужчина с красным лицом и характерным запахом алкоголя.

В больнице, где была установлена неоперабельная стадия рака, врачи сказали сыну, что надо купить лекарства по списку и давать их женщине. Большая часть из них дается по льготным спискам, нужно просто пойти и оформить получение, пишет Е1.

Но сын решил, что ему эти хлопоты не с руки, распитие водки тоже требует времени и сил. И не стал ничего оформлять для мамы.

Врачи скорой отвезли женщину в больницу, но по пути ее состояние стало хуже.

"Не знаю, выйдет ли она теперь из больницы. Кстати, сын даже не спросил, в какую больницу мы поедем, не дождался, пока запрашивали в бюро госпитализации, просто ушел домой. Такое противное чувство после вызова", - рассказали медики.