Сборная России взяла золото Игр БРИКС в футбольном двоеборье
Александр Эшкинин / РГ
В дисциплине принимали участие футбольные сборные из 11 стран.
В полуфинале сборная России обошла сборную Бразилии со счётом 8:2, на реальном поле бразильцы не забили ни одного гола.
Финальный матч прошёл между сборными России и Казахстана, и закончился счётом 3:2 в реальном футболе и 6:5 в фиджитал версии популярного спорта.
Бронзовые медали получила сборная Венесуэлы, обыгравшая команду Бразилии с общим счётом 6:5.
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