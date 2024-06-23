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Сборная России взяла золото Игр БРИКС в футбольном двоеборье

В дисциплине принимали участие футбольные сборные из 11 стран.

Александр Эшкинин / РГ

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В дисциплине принимали участие футбольные сборные из 11 стран.

В полуфинале сборная России обошла сборную Бразилии со счётом 8:2, на реальном поле бразильцы не забили ни одного гола.

Финальный матч прошёл между сборными России и Казахстана, и закончился счётом 3:2 в реальном футболе и 6:5 в фиджитал версии популярного спорта.

Бронзовые медали получила сборная Венесуэлы, обыгравшая команду Бразилии с общим счётом 6:5.

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