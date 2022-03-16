Сегодня стало известно, что Наталия Фишман-Бекмамбетова, которая курировала вопросы развития общественных пространств в Татарстане, покинула страну на фоне идущей на Украине спецоперации.

Сама Наталия уверяет, что поехала в отпуск, но при этом не называет сроков возвращения к работе.

На новость об отъезде Фишман-Бекмамбетовой отреагировал мэр Казани Ильсур Метшин.

"Нужно работать здесь и сейчас, а не как одна уехавшая барышня… Теперь она в соцсетях пишет, что ей за страну стыдно. Раньше стыдно не было", - заявил Метшин.

Сообщается, что уехала Фишман-Бекмамбетова в Израиль.