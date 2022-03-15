Президент Татарстана Рустам Минниханов созвал внеплановое заседание Совета безопасности Татарстана. Основным вопросом стал вопрос ужесточения мер по обеспечению информационной безопасности органов власти и предприятий республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В свете последних международных событий есть острая необходимость в том, чтобы усилить меры информбезопасности, считает Минниханов. Вбросы и фейки расшатывают общественно-политическую ситуацию в стране и регионе, и сейчас крайне важно обеспечить стабильность, снизить напряженность в обществе.

"В целях дестабилизации общественно-политической ситуации распространяется недостоверная информация, в том числе заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов. На фоне последних событий в Татарстане отмечается существенный рост информационного давления на население, — сказал Минниханов. — Враждебные силы продолжают наращивать усилия по информационно-психологическому воздействию на индивидуальное, групповое и общественное сознание. В целом ситуация в сфере безопасности используемых нами информационных технологий, телекоммуникационных ресурсов требует принятия своевременных и конкретных мер. Наша задача в текущей ситуации — принять и незамедлительно реализовать исчерпывающий комплекс организационных и правовых мер для обеспечения устойчивости системы безопасного функционирования социальной и экономической сфер региона".