В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жестоко расправились с мужчиной, который просто хотел продать свой автомобиль.

Как сообщает Е1.ru, мужчину застрелили у местного драматического театра, в самом центре города. А тело его позднее нашли на трассе.

Задержан подозреваемый. Предварительно считается, что он прикинулся покупателем, чтобы встретиться с жертвой лично. Далее мужчина планировал продать автомобиль убитого им человека, выдав его за собственный.

Официально в МВД и Следкоме происшествие пока не прокомментировали.