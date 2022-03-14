В Тукаевском районе Республики Татарстана на автодороге Набережные Челны-Сарманово у населенного пункта Янга Буляк произошло жесткое столкновение двух автомобилей, в результате которого один человек погиб. В медицинские учреждения доставили троих, седи них - двое несовершеннолетних детей, сообщает ТАСС.

Предварительно установлено, что водитель отечественной "Лады Калины" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся на высокой скорости со Skoda Kodiaq.

Погиб на месте водитель "Калины". Среди пострадавших - пассажир отечественной легковушки и двое детей, которые ехали в Skoda Kodiaq.