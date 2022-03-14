Из СИЗО Казани в колонию общего режима в Татарстане в ближайшее время этапируют гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро. В конце минувшей недели Верховный суд РТ рассмотрел его прошение о смягчении приговора за кражу чемодана в бриллиантами и украшениями на 160,6 миллиона рублей. Было принято решение отказать в смягчении приговора, сообщает "Реальное время".

В декабре прошлого года колумбийцу дали 5 лет за кражу, совершенную в 2018 году. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел, что колумбиец после экстрадиции в РФ сам рассказал, где закопал ценности.

Летом 2018 года якутские представители Seven Diamonds обнаружили пропажу чемодана с драгоценностями. Суд и следствие пришли к выводу, что не говорящий по-русски Валеро Валеро каким-то образом принимал самое активное участие в упаковке конструкций и товара на выставке. Ювелиры подумали, что он - сотрудник охранной фирмы, а охрана подумала, что он - представитель со стороны ювелиров.

Завладев ценным чемоданом, иностранец сбежал и покинул Россию.