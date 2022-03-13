В аварии с тремя фурами умер один из водителей

На трассе Москва - Челябинск произошло ДТП с тремя фурами. В результате аварии один из водителей скончался, передает МВД Челябинской области.

Инцидент произошел на 1809-м километре трассы. В попутном направлении столкнулись три большегруза. Предварительно известно, что водитель Mercedes въехал в автомобиль Volvo с прицепом. Тот в свою очередь врезался в ехавшую впереди машину той же марки. 35-летний мужчина за рулем Mercedes умер от полученных травм.

Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.