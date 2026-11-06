Минниханов предложил Индонезии совместные проекты в халяль-индустрии

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на круглом столе «Индонезия – Татарстан», где предложил расширить сотрудничество в нескольких ключевых направлениях. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Глава республики поблагодарил индонезийскую сторону за организацию встречи с деловыми кругами страны. Он отметил, что Татарстан вносит заметный вклад в развитие отношений между Россией и Индонезией, а важную роль в этом играют взаимные визиты делегаций.

Минниханов выделил приоритетные сферы для взаимодействия. В первую очередь речь идет о привлечении индонезийских инвестиций в экономические проекты республики, для которых уже создана необходимая инфраструктура. Промышленные предприятия Татарстана также готовы поставлять свою продукцию на рынок Индонезии.

Отдельно Раис РТ остановился на халяль-индустрии. Поскольку Индонезия является самой большой мусульманской страной в мире, республика заинтересована в создании совместных производств, расширении экспорта халяль-продукции и развитии логистики для ее продвижения в Юго-Восточной Азии.

«Рассчитываю, что сегодняшний круглый стол станет началом системной работы. Приглашаю вас к сотрудничеству с нашей республикой», – заключил Минниханов.