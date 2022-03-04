Фирменные магазины Apple в Казани снова открылись, всего сутки спустя после своего закрытия. Впрочем, есть и неприятная новость - ценники на технику в них выросли на 30%.

Напомним, что Apple по всей стране закрыл фирменные магазины "по техническим причинам", пожелав покупателям "беречь себя и близких".

Пока во вновь открытых торговых точках Apple народу мало: цены "кусаются". Iphone 13 pro 1 тб поднялась до 224 990 рублей.

Отмечается, что торговые "яблочные" точки продолжат дальше работать в штатном режиме, но без энтузиазма: заоблачные цены на технику сегодня мало кого могут привлечь.